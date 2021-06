Sabato 26 Giugno 2021, 05:02

GUBBIO Taglio del nastro, ieri mattina, nel chiostro del convento di San Francesco in piazza Quaranta Martiri per la prima edizione della Mostra mercato del tartufo estivo e dei prodotti agroalimentari. «Siamo orgogliosi di consegnare la ribalta alle primizie del territorio come segnale forte negli sforzi che a tutti i livelli vengono fatti per ripartire dopo un periodo durissimo», ha detto il sindaco Filippo Mario Stirati che ha fatto gli onori di casa con l'assessore al Turismo, Gabriele Damiani, alla presenza del vicepresidente della Regione, Roberto Morroni, assessore regionale alle Politiche agricole e agroalimentari, con le mascherine d'ordinanza. È partita la tre giorni, che si conclude domani, sta stand, degustazioni, show cooking e dibattiti con un angolo speciale che vedrà impegnato lo chef Gennaro Esposito anche accanto a Rosita Merli del ristorante Osteria del Bottaccione, vincitrice del programma televisivo Cuochi d'Italia su Tv8. Ospite d'onore il Centro nazionale studio tartufo di Alba, un organismo la cui funzione è riunire attorno a un tavolo i protagonisti della produzione attraverso gli enti che maggiormente li rappresentano.

Massimo Boccucci