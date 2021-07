Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

LAVORI IN CORSO

GUBBIO Lavori senza tregua sulla strada statale Pian d'Assino, con tempi sempre lunghi e disagi all'infinito che sfociano in situazioni imbarazzanti per il traffico deviato in città tra le proteste continue. Da ieri è stato riaperto il tratto cittadino della variante, tra gli svincoli di Gubbio Est e Scheggia, con il cantiere che prosegue nel tratto successivo verso est tra gli svincoli di Gubbio Est e San Marco, chiuso in entrambe le direzioni. Ma il caos regna sovrano. Dopo l'autoarticolato incastrato martedì scorso nella Porta di Sant'Agostino, ieri in via di Porta Romana all'altezza del cimitero un altro bilico ha effettuato una manovra di inversione rendendosi conto dell'impossibilità di procedere in direzione viale della Rimembranza e bloccando il traffico. Analoga situazione in via Frate Lupo, nella zona di Zappacenere, dove i camion transitano per poi tornare indietro in quanto il ponticello non ne sopporta il peso con i residenti che chiedono indicazioni stradali adeguate e interventi urgenti per limitare i problemi. Le auto e i veicoli leggeri vengono deviati sulla viabilità secondaria con le difficoltà maggiori per i mezzi pesanti. Questo intervento rientra nel risanamento della pavimentazione avviata da Anas, con la rimozione di quella vecchia, il miglioramento degli strati di fondazione e la realizzazione di un nuovo piano viabile per un investimento complessivo di 13 milioni di euro, tra lavori ultimati e in corso.

Massimo Boccucci

