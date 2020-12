LA POLEMICA

GUBBIO Le pressioni sono forti e costanti sul sindaco Filippo Mario Stirati per indurlo a trovare una soluzione sul nuovo distributore progettato a ovest della strada Pian d'Assino, davanti all'Ip già Tamoil. Viene chiesto con insistenza lo spostamento a est, verso Branca, dove non ci sono stazioni di servizio sulla nuova statale. La società marchigiana Catria Energy Srl ha avuto il via libera dalla Commissione Edilizia e aspetta il permesso a costruire, mentre c'è un caso politico con otto consiglieri di maggioranza che pongono una questione di scelte in tema di impatto ambientale e paesaggistico. Si fa sentire la Confcommercio che in una lettera a Stirati, firmata dal presidente Lucio Lupini, ha ricordato nella libera concorrenza le problematiche della rete distributiva dei carburanti per uso autotrazione. «Vorremmo comprendere la ratio di così grandi progetti - scrive Lupini - quando tutto il settore attraversa grandi difficoltà economiche. Chiediamo la massima attenzione alla salvaguardia del territorio per un armonico e sano sviluppo. Il tessuto sociale di chi ci abita, del commercio e dei tanti micro operatori rimangono indispensabili per dare vita pulsante e armonia all'insieme». Ci sono reazioni anche sui social, con risposte a interventi pubblicitari di Catria Energy Srl: viene apprezzato l'investimento di tre milioni con relativo indotto occupazionale, invitando la stessa società a investire a est. Si annunciano altri interventi e iniziative per riconsiderare il progetto.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA