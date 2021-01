IL CASO

GUBBIO La Giunta Stirati e la maggioranza sono al lavoro per il bilancio di previsione 2021, atteso entro questo mese, con i nodi sempre spinosi della voragine economica legata alla discarica di Colognola, Puc di San Pietro, Gubbio Cultura e Multiservizi Srl e gli 8 milioni e 800mila euro più Iva che nel 2025 dovranno essere dati a Italgas alla scadenza del contratto. Finora il Comune non ha accantonato un euro e la bomba economica innescata rischia di mandare ancora più in crisi i già precari equilibri finanziari dell'ente. Non sarà un problema di Stirati nel 2025, visto che il suo mandato scade nel 2024, ma la questione pesa. Ha aperto il caso il gruppo consiliare della Lega, con Michele Carini, Angelo Baldinelli e Stefano Pascolini, che un'interpellanza chiedono se «l'accantonamento è stato posto in essere, oppure se il canone extratributario è stato utilizzato interamente per spesa corrente e come la Giunta intende far fronte all'uscita di 8.800.000 euro più Iva nel 2025, a prescindere dalla competenza amministrativa di questo esecutivo, considerando l'eventuale vendita della rete non del tutto scontata». Nell'interpellanza si fa riferimento «all'accordo bonario per la valutazione della rete raggiunto nel 2013 tra il gestore uscente Estigas, ora Italgas, e il Comune di Gubbio attraverso Gestir Srl. Nel 2016 venne puntualizzato che l'inserimento della rete nel bando per la concessione del vettoriamento attraverso la centrale appaltante Atem di Foligno non era una vendita».

Massimo Boccucci

