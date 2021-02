© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCONTRI ONLINEGUBBIO Si chiama Strumenti per il futuro l'iniziativa dell'Informagiovani sotto la guida dell'assessore alle Politiche giovanili, Simona Minelli, con cinque incontri online gratuiti per dare ai neo diplomati e disoccupati e la possibilità di analizzare i principali strumenti utili alla preparazione del percorso professionale, dalla ricerca del lavoro alla creazione d'impresa. «L'emergenza Covid - spiega l'assessore dei LeD - ha cambiato molti meccanismi della nostra vita quotidiana e mai come in questa fase ogni persona è chiamata ad attingere alle risorse personali più nascoste. Anche il mercato del lavoro è stato stravolto e ancora oggi non sappiamo quali saranno le linee guida da seguire per la ripartenza del sistema. Abbiamo tutti la sola possibilità di tenerci pronti». Per partecipare agli incontri pomeridiani è necessaria la registrazione da effettuare sull'apposito modulo online nel sito http://informagiovani.comune.gubbio.pg.it, dove ci sono le informazioni oltre che contattando direttamente l'ufficio Informagiovani del Comune o scrivere a progrettogiovani@comune.gubbio.pg.it. Si comincia il 6 marzo con il tema Ricerca del lavoro. Dal bilancio di competenze ai principali formati di curriculum, per poi proseguire il 12 con Europass Cv. Guida al più famoso dei formati di curriculum. Quindi appuntamenti il 19 (Cv infografico. Crea il tuo curriculum creativo in pochi passi), il 24 (Social recruiting e colloquio di lavoro. Come usare i social network per la ricerca del lavoro e come affrontare al meglio la successiva selezione: i nuovi orizzonti della ricerca e tutti i modi per valorizzarsi) e il 26 (Dall'idea all'impresa.Pochi semplici regole per un'idea vincente: come costruire un'idea imprenditoriale solida e di ampia prospettiva).Massimo Boccucci