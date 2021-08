Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

GUBBIO Odissea sulle strade dell'estate 2021 tra cantieri, restringimenti, intasamenti, pericoli e proteste che fanno riaccendere la polemiche sugli eterni lavori lungo la superstrada E45 e la statale 219 Pian d'Assino, ora nel tratto da San Marco a Padule.

Situazione sempre caotica sulla E45 sia verso Perugia che risalendo verso l'Alto Tevere con la solita storia di pochi operai al lavoro e turni normali escludendo i fine settimana. Qualche tratto di asfalto comincia a cedere anche sulla bretella inaugurata nel luglio 2016 e con i lavori in corso proprio verso l'innesto con la E45.

Sulla Pian d'Assino tra le uscite di San Marco e Padule, interessate dall'ultimo intervento il traffico viene dirottato sul vecchio tracciato che attraversa le frazioni a est, tra i disagi sempre più forti specialmente in questo periodo delle ferie. Anas si è impossessata della bretella di collegamento con la superstrada Perugia-Ancona. L'ultimo cantiere attivo sulla Pian d'Assino sta procedendo a rilento: è spesso deserto e con turni ordinari che allungano i tempi a dismisura visto che i lavori su una manciata di chilometri, da ovest a est del centro abitato, vanno ormai avanti da metà marzo.

Da palazzo Pretorio la preoccupazione maggiore è mantenere i buoni rapporti istituzionali con Anas, mentre si sollevano di tanto in tanto furibonde polemiche date le ripercussioni. Da metà luglio, dopo il tratto da Gubbio Est a San Marco, sono in corso i lavori fino a Padule e ci sono forti pressioni sul sindaco Filippo Mario Stirati perché insista con Anas che le tempistiche dell'intervento vanno accorciate intensificando i turni e lavorando pure nel fine settimana. L'opera di profondo risanamento della carreggiata, attesa e salutata con favore, si scontra con un'organizzazione gestionale oltremodo deficitaria. I lavori prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a sessanta centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull'intera piattaforma stradale, per un investimento complessivo di tredici milioni di euro, tra lavori ultimati e in corso, che consentirà di risanare totalmente l'intero tracciato tra Gubbio e l'innesto sulla Perugia-Ancona. La prima fase ha interessato lo svincolo di Gubbio Nord-Fano e la bretella di collegamento alla rotatoria di innesto sulla statale della Contessa.

Massimo Boccucci

