Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:01

LA SFIDA

GUBBIO Operai al lavoro per dare un volto rinnovato alle Logge dei Tiratori. Prende corpo e sostanza il progetto di restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale per larga parte di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio, con lo stralcio funzionale del primo piano e per la realizzazione del collegamento tra le piazze San Giovanni e Quaranta Martiri. Prevista l'apertura di un locale che metterà in comunicazione tramite una passerella pedonale le due piazze con l'attraversamento del torrente Camignano.

Sul progetto c'è l'autorizzazione della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria del 7 febbraio 2017. Si tratta della prima fase dei lavori di manutenzione ordinaria e le opere interne al primo piano. Il progetto complessivo, che ha una sala conferenze ed espositiva nella parte inferiore che è stata sede della Banca dell'Umbria, punta a nobilitare e utilizzare al meglio delle potenzialità il lungo edificio eretto nel 1326, provvisto di porticato e delimitato dalla chiesa di Santa Maria dei Laici detta dei Bianchi e in origine sede dell'ospedale di Santa Maria per iniziativa dell'omonima confraternita.

Nel 1505 si sono uniti altri ospedali cittadini, così l'edificio prese il nome di Spedal Grande restando attivo fino al 1628. Quattro mesi fa il progetto di restauro delle logge ha avuto anche il via libera del Tar dell'Umbria che ha respinto il ricorso di Italia Nostra contro il Comune, il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo e la Fondazione Carisp, in cui l'associazione ambientalista chiedeva l'annullamento dell'autorizzazione nel progetto approvato nel febbraio 2015 e peraltro avallato dal Tar già nel 2016.

Massimo Boccucci