Domenica 18 Luglio 2021, 05:01

L'INTERVENTO

GUBBIO Lavori in corso per riqualificare alcuni dei più caratteristici sentieri naturalistici del territorio eugubino. Si tratta in particolare di interventi programmati che interessano il sentiero degli Antichi Umbri, nel tratto di percorso che provenendo dall'acquedotto medioevale lungo la Gola del Bottaccione arriva alla Porta di Sant'Ubaldo fiancheggiando le mura urbiche, la sistemazione di due tratti del Sentiero Francescano, in particolare la strada dritta verso Ponte d'Assi e la strada comunale 53 di San Pietro in Vigneto, e infine la fornitura e messa in opera della segnaletica Cai (Club alpino italiano) lungo i sentieri del comprensorio. La realizzazione di questi lavori, affidata alla ditta Isam Srl, vede un costo complessivo di 250 mila euro che verrà coperto dalla Regione «grazie a un finanziamento intercettato dalla capacità progettuale della nostra amministrazione - spiega Valerio Piergentili, assessore ai Lavori pubblici - e assegnato grazie alla strategia Aree Interne di cui il Comune di Gubbio è capofila. Si tratta di interventi importanti che si collocano in una più ampia strategia di valorizzazione dei cammini e dei sentieri del territorio e che ci vedono lavorare a fianco anche di associazioni e realtà, come il Cai, che ringraziamo per il supporto e l'aiuto». Il progetto prevede anche la realizzazione di un sito web dedicato a questi itinerari e che verrà realizzato con criteri di comunicazione iconografica semplificata e intuitiva.

Massimo Boccucci

