17 Aprile 2021

L'INTERVENTO

GUBBIO Si preparano i lavori di ripulitura nella parte inferiore delle Logge dei Tiratori. L'assemblea condominiale ha dato il via alla sistemazione che prevede la manutenzione del manto di copertura del porticato che si affaccia su piazza Quaranta Martiri. Gli interventi, che avranno inizio a breve, sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell'edificio per contribuire a migliorare il decoro urbano dell'area circostante. Ancora una volta l'impronta dei privati risulta decisiva per la conservazione del patrimonio storico-architettonico eugubino. «Si tratta di un passaggio importante - spiega Cristina Colaiacovo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - che di fatto sblocca una situazione dopo i rallentamenti dovuti inizialmente a problematiche e controversie di natura giuridica, e successivamente alle misure restrittive legate alla pandemia che hanno ritardato la convocazione dell'assemblea. Da tempo ci auguravamo che nell'interesse della città potessero essere risolte le questioni rimaste in sospeso». Viene considerato questo un segnale forte anche nella prospettiva di un maggiore utilizzo delle Logge, per il cui rilancio c'è un progetto ambizioso messo a punto dalla stessa Fondazione Carisp che prevede pure l'apertura di un locale che metterà in comunicazione tramite una passerella pedonale piazza Quaranta e piazza San Giovanni. «Potremo così dare seguito - osserva Colaiacovo - agli impegni presi nell'ambito di una serie di azioni volte non solo a rendere più funzionale questo straordinario edificio, simbolo cittadino destinato a divenire un importante volano di sviluppo turistico-culturale». C'è la volontà di «contribuire, insieme alle istituzioni e le altre realtà socio-economiche del territorio, alla valorizzazione nell'ambito del più globale progetto di riqualificazione urbanistica, architettonica della città, funzionale ad accrescerne la fruibilità a beneficio dei cittadini e i visitatori». La Fondazione crede fortemente nella missione da compiere: «Noi crediamo fortemente nelle potenzialità di questa storica struttura, da molti anni all'interno dei suoi spazi abbiamo infatti organizzato mostre, convegni ed eventi culturali».

Massimo Boccucci