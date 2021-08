Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

GUBBIO Serate sotto le stelle tra cene in piazza, ritrovi nei vicoli e in ogni dove per stare in compagnia. Nella settimana di ferragosto, e sino alla fine del mese, giro di vite su traffico e sosta nel centro storico e la prospettiva dell'appuntamento speciale sabato sera con il Torneo dei Quartieri (foto ndr), occasione di lusso per un'irruzione nella storia. Con il patrocinio del Comune, il coordinamento dell'associazione Maggio Eugubino e la collaborazione della Società Balestrieri, il gruppo Sbandieratori e scuola di danza classica Città di Gubbio, si accendono i riflettori sui quattro quartieri che sono pronti a sfidarsi in piazza Grande.

La manifestazione farà godere dell'atmosfera medioevale, ludica e allegra dopo la pausa forzata del 2020 quando il 14 agosto venne organizzato il Palio della Balestra tra Gubbio e Sansepolcro, rinviato dalla tradizionale collocazione nell'ultima domenica di maggio. Il Palio della manifestazione è stato realizzato quest'anno dall'artista Lucio Lupini, presidente onorario dell'associazione Maggio Eugubino.

Per l'occasione, i varchi di accesso alla Ztl monumentale e perimetrale saranno chiusi dalle ore 11 e inoltre dalle 15 alle 24 in tutto il centro storico è stabilito il divieto di transito e sosta anche ai veicoli autorizzati. L'amministrazione comunale ha predisposto in generale un piano volto a favorire la fruibilità pedonale del centro storico, considerando anche il forte aumento delle presenze turistiche. Fino al 29 agosto circolazione vietata ai non autorizzati dalle 11 alle 6 del giorno seguente, dei varchi di accesso Ztl di via dei Consoli, via Savelli della Porta, Porta Castello, oltre al divieto di sosta con rimozione e di transito in corso Garibaldi tra via Cairoli e via della Repubblica, più il divieto di sosta in via dei Consoli, via Gattapone e via XX Settembre tra piazza Grande e il civico 14 venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20. Divieto di sosta 24 ore al parcheggio del piano primo interrato della funivia Colle Eletto e quello a disco orario dell'ex Seminario (esclusi gli autorizzati). Divieto di sosta e transito dalle 18 alle 24 nell'area dei giardini pubblici in piazza Quaranta Martiri.

Massimo Boccucci

