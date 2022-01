Martedì 25 Gennaio 2022, 05:00

GUBBIO Sono sei gli scenari ipotizzati nel piano di sicurezza per la festa dei Ceri messo a punto dall'ingegnere Matteo Costantini. Sei soluzioni a seconda di come sarà la situazione legata alla pandemia, dal tana liberi tutti pre-Covid con la normativa già attuata l'ultima volta nel 2019, fino alle alle attuali restrizioni e condizioni con i successivi step peggiorativi.

Il consulente Costantini ha redatto una mappa che tiene conto della possibilità migliore della fine dello stato d'emergenza e le situazioni successive identificate con i colori bianco, giallo, arancione e rosso, arrivando infine all'ultimo stadio del lockdown che riporta al marzo 2020. In ogni caso il riferimento sarà la normativa in essere a ridosso della festa. Costantini è a disposizione delle tre Famiglie ceraiole per veicolare i contenuti del piano a tutti i ceraioli e gli interessati. Il sindaco Filippo Mario Stirati porta avanti i percorsi istituzionali e mostra ottimismo: «Sono alte le possibilità di tornare a vivere la festa dei Ceri, abbiamo trovato delle soluzioni concrete e fattibili. Sono convinto che con il concorso di tutti e il senso di responsabilità sapremo farci trovare pronti e all'altezza della situazione salvaguardando i valori».

