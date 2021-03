16 Marzo 2021

GUBBIO Discariche a cielo aperto, con rifiuti ammassati senza controllo se non dopo ripetute segnalazioni. Tra le condizioni del sito comunale di Colognola, sotto pressione tra infinite polemiche, e i depositi occasionali nei posti più impensati e nascosti, la questione ambientale riemerge negli aspetti delicati su come trattare i rifiuti domestici.

Sui social trovano spesso spazio dei veri reportage, documentati con racconti, reazioni e fotografie che identificano le varie situazioni fino a far scattare la denuncia popolare, confidando nell'intervento delle istituzioni e degli organismi preposti. Nelle ultime ore ci sono state pesanti segnalazioni sull'ammasso di rifiuti nelle zone di Castiglione Aldobrando e Casamorcia. Vicino alle abitazioni nel centro abitato della frazione di Casamorcia sono stati rinvenuti perfino pezzi di bagno. «C'è gente incivile e maleducata. La situazione si fa sempre più insostenibile perché non passa nessuno e l'immondizia prende il sopravvento», si sono sfogati su Facebook.

Le piccole discariche fai da te sono un problema e l'espressione è presa proprio dai social dove si aprono pressoché quotidianamente le riflessioni sulle singole vicende.

Da Castiglione Aldobrando è arrivato un reportage da parte di un cittadino che ha denunciato la presenza di rifiuti ammassati, sui quali si è aperto anche un giallo. «Girovagando per le bellissime colline del territorio eugubino - ha raccontato - mi sono imbattuto in un'improvvisata discarica abusiva sul bordo strada di una zona alquanto isolata. Penso che la maleducazione di pochi distrugge l'educazione di tante persone. Chi ha abbandonato tutto ciò se lo riprenda e lo porti in discarica a Gubbio. Attenzione, dalle carte presenti si può risalire al luogo di partenza di questa spazzatura». C'è stato su questo caso specifico un intervento nel quale si fa esplicito riferimento a un'iniziativa assunta dai ragazzi del luogo «che hanno raccolto tutti quei rifiuti disseminati nel bosco e li hanno appoggiati in attesa che il servizio di nettezza urbana li vada a raccogliere».

