Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:02

TRADIZIONI

GUBBIO Sarà ancora con le restrizioni la festa di Sant'Antonio Abate che oggi per la Famiglia ceraiola è un segnale di devozione e al contempo di speranza verso il 15 maggio per il ritorno della festa dei Ceri dopo la rinuncia di due anni. I solenni festeggiamenti del santo vedranno i soli momenti religiosi restando annullate tutte le forme aggregative che tradizionalmente prevedevano il ritrovo in piazza Oderisi lungo corso Garibaldi e la cena sotto gli Arconi in via Baldassini. Per la terza volta i santantoniari si stringeranno attorno al proprio Capodieci, Andrea Tomassini detto dei Muli, della manicchia (zona) esterna, che confida di poter vivere la festa insieme ad Alessandro Nicchi Pittinodi Sant'Ubaldo e Fabio Uccellani Coderoscio di San Giorgio, eletti nel 2020 e tenuti tra coloro che son sospesi per la pandemia, come i Capitani Eric Nicchi e Paolo Procacci. Si ripartirà da questi protagonisti fin qui mancati per le restrizioni del Covid. Ora lo spirito sembra diverso, al di là di quanto sta succedendo con la variante Omicron che terrorizza e condiziona pesantemente la vita di ciascuno. I ceraioli santantoniari guardano oltre e oggi rendono comunque omaggio al proprio patrono. Si comincia con la messa alle ore 9 nella chiesa di San Secondo, celebrata come consuetudine dai Canonici Regolari Lateranensi. Nel pomeriggio, alle 15.30, è in programma la benedizione degli animali alla vecchia chiesa di Madonna del Ponte organizzata dalla parrocchia e dal circolo Anspi, con a seguire il battesimo dei ceraioli santantoniari nati nel 2021 da parte del vescovo Luciano Paolucci Bedini. La messa per l'anacoreta alle 18.30 nella chiesa di San Pietro per iniziativa della Famiglia dei Santantoniari, celebrata dal vescovo e dal cappellano don Marco Cardoni. Nel rispetto delle direttive anti-Covid si potrà assistere alla celebrazione religiosa per il numero consentito degli ingressi con il consiglio di indossare la mascherina ffp2, e come tradizione verrà acceso anche il fuoco simbolico nella piazzetta di Sant'Antonio. Per ragioni logistiche non si terrà la consueta cerimonia di benedizione presso il canile comunale di Ferratelle. La messa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Famiglia dei Santantoniari e sui canali social della Diocesi di Gubbio.

Massimo Boccucci