IL PERSONAGGIOGUBBIO Li ha messi perfino alla prova, diventando un trascinatore a distanza collegato in video con 230 studenti del polo liceale Giuseppe Mazzatinti, perché il popolare ballerino Samuel Peron ha voluto andare oltre incontrando i giovani dell'indirizzo Scientifico-Sportivo e del biennio delle Scienze Umane. Ha saputo parlare di danza, attività fisica e spettacolo conquistando tutti, fino a spingersi oltre con una vera e propria lezione, direttamente dal salotto di casa sua.Ha ballato e insegnato qualche passo di salsa, ha raccontato di sé, dell'importanza della scuola per vincere le sue paure e della danza come antidoto al bullismo a cui è stato sottoposto da bambino. La sua soddisfazione più grande, oltre ai successi nel ballo, è stata essersi laureato in scienze motorie dopo il diploma all'istituto d'arte. «Samuel si è rivelato un condensato di qualità e simpatia - dice Maria Marinangeli, dirigente dell'istituto - che ha consentito agli studenti di fare un'esperienza particolare. Si è espresso con naturalezza trasmettendo contenuti e passione».Samuel, veneto classe 1982, è dal 2015 protagonista di Ballando con le Stelle e ora inviato di Buongiorno Benessere, che sempre su Rai Uno si occupa di fitness e salute. La sua formazione spazia dal liscio allo standard, dal latino americano al funky e la danza moderna. «Lo sport - ha detto - è svago e un momento per se stessi. Ci permette di evadere dalla routine, adesso non possibile in smart working o con la didattica a distanza».Massimo Boccucci