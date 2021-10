Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:02

IL CASO

GUBBIO Dalle parole alla rissa il passo è stato breve, con gli effetti dell'alcol che hanno fatto il resto, fino all'arrivo di carabinieri e vigili urbani che dopo una segnalazione allarmata hanno raggiunto via della Repubblica tra la fuga generale dei protagonisti. È trascorso così un altro fine settimana nel segno degli eccessi e le scorribande nel centro storico con sei giovani tra i 20 e 30 anni, di cui quattro stranieri, che sabato verso le 2 si sono lasciati andare, stando alle testimonianze, per futili motivi.

Alcuni testimoni raccontano che da via Piccardi e i vicoli paralleli di corso Garibaldi, gli artefici del clima da far west nel weekend precedente si sono spostati sabato notte in via della Repubblica dove si è consumata l'ennesima scena di tensione non passata inosservata. Non ci sono state identificazioni dei responsabili poiché alla vista delle forze dell'ordine, tutti i presenti si sono dileguati senza lasciare segni particolari e facendo disperdere le proprie tracce. La situazione continua a essere preoccupante, come denunciato anche ieri dal gruppo di Facebook Vivere nel centro storico di Gubbio che parla apertamente di una città ridotta come una latrina, nel riportare racconti e foto imbarazzanti. Il dossier fotografico di via Bartocci evidenzia, per esempio, segni vergognosi di urina e vomito sparsi sul selciato, con i residenti che denunciano di essere costretti a pulire e disinfettare oltretutto a spese proprie.

«Sarà il caso che qualche autorità competente adotti dissuasori o barriere? Sarà il caso che qualche familiare venga a controllare che stile di vita fa il suo congiunto?», si chiedono infuriati sui social dove trovano spazio anche le scritte irripetibili sui marciapiedi e sul fondo stradale di via Buozzi.

«Per tutta la domenica - viene evidenziato - il centro storico diventa una pattumiera a cielo aperto. Ma solo i cittadini sono tenuti a tenersi dentro casa oppure nei fondi i sacchi dell'immondizia? Regolamenti schizofrenici o regolamenti non rispettati?». Urgono rimedi. Oggi è previsto il tavolo di concertazione convocato dal sindaco Filippo Mario Stirati alle ore 15 a palazzo Pretorio, con il coinvolgimento di mezza giunta per affrontare la questione con quanti più soggetti, dai residenti alle associazioni e anche gli istituti scolastici. Polemizzano la Lega e l'ex sindaco Orfeo Goracci sul metodo dei tavoli istituzionali che non portano risultati concreti, privilegiando la via del confronto dialettico senza soluzioni.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA