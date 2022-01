Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

LA SCELTA

GUBBIO Sono iniziate alla biblioteca Sperelliana le operazioni di catalogazione della Donazione Goffredo Fofi. Si tratta di circa cinquemila volumi che vanno dalla narrativa alla saggistica cinematografica e letteraria, temi sociali, graphic novel e altro, donati alla raccolta comunale dall'ottantaquattrenne Goffredo Fofi, saggista, attivista, giornalista, critico cinematografico, letterario e teatrale di origini eugubine. Si parte presentando i libri della collana Gli struzzi della casa editrice Einaudi, disponibili al pubblico. Questa donazione arricchisce la Sperelliana, diretta da Francesco Mariucci nel complesso monumentale di San Pietro che raccoglie circa 75mila volumi di matrice storica e contemporanea. Ci sono anche altre iniziative come il primo appuntamento del Club dei lettori della biblioteca Sperelliana, ovvero un gruppo che si riunisce intorno a un libro per parlarne insieme. L'appuntamento è per il prossimo 12 febbraio, alle ore 16, per un confronto sul nuovo libro pubblicato da Antonio Pascale, La foglia di fico, edito da Einaudi. Chi desidera partecipare può scrivere una mail a bibliotecacomunale@comune.gubbio.pg.it oppure telefonare allo 0759237632.

La biblioteca Sperelliana è un fiore all'occhiello della città. Nasce ufficialmente il 10 giugno del 1666 grazie al generoso gesto del vescovo di Gubbio Alessandro Sperelli, che donò alla comunità eugubina la sua libreria composta da settemila volumi. Il vescovo comprese che lo sviluppo culturale poteva contribuire significativamente alla rinascita spirituale, morale e sociale del suo popolo in un frangente storico durissimo per Gubbio, un momento di dissesto economico e ignoranza dilagante. Già dalla sua fondazione la Sperelliana si colloca tra le più antiche e prestigiose biblioteche con finalità pubbliche, seguendo gli esempi dell'Ambrosiana di Milano, l'Angelica di Roma e l'Augusta di Perugia. La prima sede è stata palazzo Pretorio e il nucleo primitivo si è dotato nel tempo di importanti donazioni, come la raccolta di libri e documenti di Vincenzo Armanni, i fondi di Ranghiasci, Bonfatti, Mantovani, di Pietro e Oderigi Lucarelli. Nel 1974 il trasferimento in via Caroli fino all'attuale collocazione.

Massimo Boccucci

