Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

GUBBIO Riparte oggi la scuola comunale di musica con un piano di offerta pensato per la fascia d'età da zero a ottant'anni attraverso rinnovati corsi, insegnanti e articolate modalità di frequentazione delle lezioni. Claudio Rosati, responsabile dell'associazione Musica Nova, parla di un «forte bisogno di rinnovamento, specie dopo i mesi difficili del Covid. Una segreteria in presenza, nuovi docenti e insegnamenti, una app dove professori, alunni e genitori potranno avere sempre a disposizione tutte le informazioni. La scuola si rinnova, forte di una tradizione importante». Giovanni Sannipoli è il direttore artistico: «Con grande piacere ricopro questo nuovo ruolo. Intendiamo portare avanti un lavoro di monitoraggio delle esigenze del territorio, per capire ed eventualmente riempire i vuoti di offerta. Mettiamo a disposizione anche corsi di basso elettrico, contrabbasso elettrico, di canto con Claudia Fofi e lo studio di strumenti a fiato in co-gestione con la Banda Comunale. Abbiamo poi attivato convenzioni con le scuole fino alla terza età, nonché una convenzione con il Conservatorio, oltre proposte per adulti che lavorano e con orari su misura».

Massimo Boccucci