29 Maggio 2021

LA TRADIZIONE

GUBBIO Si riparlerà in piena estate del Palio della Balestra perché al tradizionale appuntamento con la sfida tra Gubbio e Sansepolcro in piazza Grande nell'ultima domenica di maggio, cioè domani, ha rinunciato la Società Balestrieri d'intesa con l'amministrazione comunale come accaduto un anno fa. La nuova data potrebbe essere il 25 luglio, intanto domattina alle ore 11 verrà affisso il tasso (bersaglio di tiro) sul muro di palazzo Pretorio mentre il palazzo del Bargello, sede della Società Balestrieri, sarà imbandierato e illuminato nella serata con le fiaccole, a simboleggiare l'omaggio dei balestrieri al patrono Sant'Ubaldo per il quale viene celebrato il palio, di cui si hanno documenti già nel 1461. «Decisione inevitabile presa con rammarico - spiegano i balestrieri - per il grande senso di responsabilità. Con coraggio e attaccamento alla tradizione secolare e ininterrotta del palio, la Società Balestrieri anche nel 2020 è stata in grado di organizzare il palio alla prima data utile, ovvero il 14 agosto, unica manifestazione storico-folcloristica in Italia l'anno scorso insieme all'edizione del palio a Sansepolcro». Si può parlare anche stavolta di rinvio e non di annullamento, perché c'è «la ferma volontà di celebrare il Palio quando le condizioni sanitarie lo permetteranno». Il presidente Marcello Cerbella guarda avanti: «Speriamo in domenica 25 luglio, tanto che nel drappo destinato al vincitore, opera di Giorgia Gaggiotti, abbiamo inserito solo l'anno per poi aggiungere la data».

Massimo Boccucci

