11 Maggio 2021

IL CASO

GUBBIO La Regione prende tempo: sottoporrà alla procedura di Via (Valutazione d'impatto ambientale) i progetti di Colacem che punta a utilizzare Css nella cementeria di Ghigiano e di Maio Tech per l'ammodernamento dell'impianto a Padule. Non si parla per ora della richiesta inoltrata successivamente da Barbetti per usare Css. Il sindaco Filippo Mario Stirati sperava in questa decisione per allungare i tempi tra i contrasti aperti nella sua coalizione. Il Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione, con determinazioni adottate ieri, ha concluso i procedimenti di verifica di assoggettabilità a Via. I due progetti, pur avendo acquisito dai servizi regionali interessati e da Arpa Umbria pareri di non assoggettabilità a Via per la mancanza di impatti ambientali significativi e negativi, sono stati entrambi sottoposti a necessità di Via «per la miglior tutela dell'interesse pubblico».

Il servizio regionale, dopo gli approfondimenti istruttori, ha ritenuto - viene evidenziato - non superabile la richiesta del Dipartimento Prevenzione della Usl Umbria 1 di sottoporre i progetti a Via «in quanto meritevoli di ulteriori approfondimenti per i possibili effetti sulla salute della popolazione». Sulla base dei provvedimenti adottati, Colacem e Maio Tech dovranno presentare una nuova istanza di procedura di autorizzazione unica regionale (Paur) comprensiva di Via. Fino all'esito di tale procedura - spiega la nota - le modifiche progettate non potranno essere realizzate e gli impianti esistenti dovranno essere gestiti nel rispetto delle autorizzazioni integrate ambientali vigenti e del Piano di monitoraggio e controllo approvato.

Regione e Arpa Umbria fanno sapere di assicurare come sempre il costante monitoraggio del rispetto dei valori limite delle emissioni autorizzate, per la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni, in particolare, della qualità dell'aria, con sistemi di monitoraggio continuativi giorno e notte.

Massimo Boccucci

