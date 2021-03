5 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







IL CASO

GUBBIO Anche l'energia rinnovabile sta scatenando una battaglia ambientalista, con altre divisioni nella maggioranza, dopo l'opposizione del Comune a un impianto eolico a Castiglione Aldobrando in aperta campagna verso Perugia. La Regione ha autorizzato, il 18 febbraio scorso, la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile eolica e delle relative opere e infrastrutture connesse, della potenza elettrica installata di 999 kWe. Si prevede l'installazione di una pala eolica di cento metri con le reazioni negative della Giunta Stirati e della Soprintendenza dell'Umbria che la ritiene troppo impattante per la presenza poco lontano del complesso collinare di Castiglione Aldobrando, bene culturale tutelato da un decreto legislativo. «Ci siamo opposti, insieme alla Sovrintendenza e alla Provincia di Perugia, perché i proponenti - spiega il sindaco Filippo Mario Stirati - hanno trasformato la loro istanza iniziale, che prevedeva la costruzione di micropale, anche nella richiesta dell'installazione di una pala con un'altezza di cento metri visibile sia da Perugia che da Gubbio con un impatto visivo inaccettabile. La Regione ha approvato la pratica con il voto assolutamente contrario di tre soggetti importanti. Non si tratta di essere ostili alle energie alternative, questo progetto prevede un impatto ambientale e visivo pessimo e inaccettabile». Sta andando alla carica pure la sezione perugina di Italia Nostra, con il presidente Luigi Fressoia.

Massimo Boccucci