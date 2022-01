Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

IL PROGETTO

GUBBIO Il business dei carburanti non conosce tregua e l'amministrazione comunale procede con le concessioni caso per caso. Il 2022 si apre con una pratica sul tavolo della coalizione di Stirati che sul tema delle stazioni di servizio è divisa tra chi vuole un piano organico con regole precise stabilite in senso generale e chi invece ritiene di assecondare le richieste valutandole singolarmente. La Giunta e la maggioranza sono alle prese con una nuova richiesta per un distributore di benzina nella zona del luna park in un'area attorno a via Paruccini, dove c'è anche un terreno di proprietà comunale che potrebbe rientrare nell'affare.

L'impianto prospettato non è distante dall'ultimo autorizzato nei mesi scorsi tra non poche polemiche. Sarebbe in questa richiesta coinvolto un eugubino che vive all'estero, con un referente a Gubbio, e risulterebbe beneficiario un imprenditore gualdese per l'operazione ritenuta molto consistente sul piano economico. Qualora il terreno di proprietà comunale rientrasse nell'operazione si dovrà vedere il valore che il Comune gli darà, nell'elenco delle proprietà da mandare all'asta per fare cassa, tenendo conto della prospettiva imprenditoriale e anche di possibili successivi controlli da parte della Corte dei Conti. Ci sarebbero stati nei mesi scorsi dei contatti tra questo imprenditore gualdese e Catria Energy Srl di Cagli per trovare un accordo, evitando un'ulteriore stazione di servizio per cercare un coinvolgimento diretto in società in quella che invece dovrebbe sorgere lungo la variante cittadina della strada statale Pian d'Assino davanti l'Ip ex Tamoil. Non se ne sarebbe fatto nulla. Catria Energy ora viene data in possesso del permesso a costruire per andare avanti con il distributore di carburanti programmato da tempo e per mesi al centro di diatribe per questioni di impatto ambientale e paesaggistico, con scontri anche interni alla maggioranza del sindaco Stirati.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA