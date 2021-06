Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

L'EVENTO

GUBBIO Il tartufo estivo per rivitalizzare la città sul fronte delle manifestazioni pubbliche dopo tante rinunce e al contempo rilanciare la migliore tradizione agroalimentare ed enogastronomica, dopo aver dovuto soprassedere all'organizzazione della decennale mostra di fine ottobre 2020. Il fine settimana, da domani a domenica, consegna alla ribalta la prima edizione della Mostra Mercato del Tartufo estivo e dei prodotti agroalimentari. Appuntamento nel chiostro del convento di San Francesco in piazza Quaranta Martiri, concesso dai frati francescani e la Diocesi, con gli stand aperti dalle ore 9.30 alle 22 e anche per tutta la parte integrativa di convegni, laboratori, incontri e show cooking.

L'obiettivo, nel rispetto delle norme di contrasto al Covid per regolare gli accessi, è promuovere e valorizzare, dopo il tartufo bianco autunnale (tuber magnatum pico), anche il tartufo estivo eugubino. Ospite d'onore il Centro nazionale studi tartufo di Alba, che raccorda soggetti della produzione del tartufo definendo politiche di ricerca e promozione, e testimonial lo chef Gennaro Esposito, che domenica incontrerà la ristoratrice eugubina Rosita Merli con la quale ha condiviso la trasmissione Cuochi d'Italia di Tv8.

L'iniziativa è organizzata dal Comune nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione, con il patrocinio e il contributo di Afor (Agenzia forestale regionale), in collaborazione con le associazioni Host, Iridium, La Medusa e la supervisione dell'associazione nazionale Città del Tartufo. «Vogliamo portare l'attenzione - spiega il sindaco Filippo Mario Stirati - su un prodotto locale non di minore fascino e importanza rispetto al più noto tartufo bianco, e che, grazie a una ricca rete di iniziative, verrà finalmente correttamente valorizzato. Questa edizione speciale arriva dopo i mesi difficilissimi della pandemia e quindi può considerarsi doppiamente attesa». Promossa una forte campagna social e cartacea essenzialmente centrata su Roma, Milano e Napoli.

Durante la tre giorni sarà possibile vivere l'esperienza della ricerca del tartufo e la degustazione in Valdichiascio-Santa Cristina a cura dell'associazione La Porta dell'Umbria, con la presenza di un tartufaio esperto e cane da ricerca (informazioni al 3496369280 e info@laportadellumbria.it). La pagina Facebook Tartufo di Gubbio riporta nei particolari tutti gli appuntamenti, oltre all'ufficio pubblico del Servizio turistico associato in via della Repubblica (0759220693 e info@iat.gubbio.pg.it).

Massimo Boccucci