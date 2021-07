Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

I LAVORI

GUBBIO È tornata all'antico splendore la chiesa di Carbonesca, riaperta al culto dopo l'ordinanza di inagibilità seguita alle scosse di terremoto di agosto e ottobre 2016. I lavori di ristrutturazione sono stati finanziati con i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, a cui si sono aggiunti finanziamenti della Diocesi, parrocchia di San Michele Arcangelo di Carbonesca, pro loco e gli abitanti della zona con una raccolta fondi. È stato eseguito dall'impresa Giacometti Costruzioni un intervento strutturale, con il completo rifacimento del tetto e un generale consolidamento con la messa in sicurezza. Eseguiti anche altri importanti lavori di restauro che hanno interessato altare minore, portale e portone, campanile, oltre al ripristino dell'impianto elettrico e di riscaldamento. Alla riapertura, domenica scorsa, hanno partecipato in molti con la messa celebrata dal vescovo Luciano Paolucci Bedini e dal nuovo parroco di Carbonesca, don Oliviér Tamfumu, con un ricordo speciale del parroco don Bruno Olivastri recentemente scomparso. Per la Diocesi è un altro segno tra le iniziative del periodo, come l'articolata organizzazione dei centri estivi, campi scuola e Grest legati al coordinamento degli oratori affidato a don Mirko Nardelli, viceparroco di Padule e San Marco. Nelle attività sono coinvolti oltre 600 giovani di varie fasce d'età e sul vasto territorio con le parrocchie mobilitate fino alla ripresa della scuola a settembre.

Massimo Boccucci

