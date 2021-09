Lunedì 6 Settembre 2021, 05:00

GUBBIO Resta chiuso il ponte pedonale in legno di Zappacenere. Sono stati confermati i sigilli, che da alcuni giorni vietano il transito, dopo la seconda verifica promossa dall'amministrazione comunale con il consulente esterno Matteo Provvedi. L'ingegnere ha approfondito i timori che, a seguito di ripetute segnalazioni compresa una raccolta di firme, hanno portato l'ufficio tecnico a sbarrare il ponte dopo un primo sopralluogo del funzionario Francesco Pierotti. I piloni in legno che sorreggono il camminamento sono a rischio, ciò è dovuto all'assenza di manutenzione ordinaria con il logorio di una ventina d'anni da quando il ponte è stato realizzato insieme al parco circostante gestito dalle famiglie della zona. Si pone ora il problema di come intervenire ed è una questione di soldi con il tipo di intervento da attuare. Potrebbero servire fino a 50mila euro. Il ponte resterà chiuso fino a nuovo ordine, nella consapevolezza che solo un intervento potrà rimuovere l'interdizione. «Prevediamo un ulteriore sopralluogo - dice l'assessore ai Lavori pubblici, Valerio Piergentili - per valutare in modo ancora più approfondito la situazione. Intendiamo intervenire per il ripristino e ci sono due possibilità: utilizzare il legno con una prospettiva garantita almeno una decina d'anni, oppure il ferro con un intervento più complesso più duraturo ma a costi superiori. L'orientamento è fare un investimento congruo valutando ogni aspetto. Se avremo garanzie per una decina d'anni e la cifra sarà nettamente inferiore, andremo sulla soluzione in legno visto anche il contesto ambientale».

Massimo Boccucci