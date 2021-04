1 Aprile 2021

GUBBIO Resta aperta la questione del nuovo distributore di carburanti sul versante cittadino a ovest della strada statale Pian d'Assino. La società marchigiana Catria Energy Srl attende i pareri sovracomunali perché venga completato l'iter tecnico-burocratico, mentre la maggioranza di Stirati aspetta di confrontarsi sul parere tecnico-legale chiesto all'avvocato Mario Rampini del Foro di Perugia, con la questione posta dal consigliere comunale Orfeo Goracci sulla delibera d'incarico per il professionista.

Sulla nuova stazione di servizio, prevista di fronte all'attuale Ip già Tamoil, ha preso posizione pure la sezione eugubina di Italia Nostra, presieduta da Ubaldo Emanuele Scavizzi, che ha scritto al sindaco esprimendo «parere negativo», fino a denunciare «numerose criticità» nell'operazione chiedendo di azzerare per trovare altre soluzioni. L'associazione evidenzia le problematiche dell'impatto sul paesaggio naturale e sul tessuto urbano della zona, parlando di «ennesima alterazione della vista» e di «ulteriore consumo di suolo all'interno di un anello stradale in una variante già fortemente compromessa, problematica, scriteriata, disomogenea ed eccessiva in un tessuto urbano di alto pregio storico. Un consumo di suolo con alterazione della vista da sud del centro eugubino».

Massimo Boccucci