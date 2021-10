Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:00

IL CASO

GUBBIO Abitanti in calo, giovani in fuga. La città si spopola e perde le sue risorse, con le giovani generazioni che vanno a cercare fortuna altrove, nella crescente crisi economico-occupazionale.

Il dato dei 31.516 residenti nel 2020 testimonia il progressivo declino rispetto ai 32.985 del 2010, con una diminuzione del 4,5 per cento. Per la sola fascia d'età 30-34 anni il calo nello stesso periodo raggiunge 24,4 per cento e per la fascia 35-39 si va a una perdita del 27,8. Scappano soprattutto i trentenni poiché non ci sono prospettive di lavoro, con l'acuirsi della crisi che sta investendo tutti i settori a cominciare dal settore del cemento da sempre considerato trainante per l'economia locale. La città invecchia con uno scarso ricambio generazionale e il costante peggioramento della situazione produttiva, occupazionale e sociale. La politica s'interroga, cercando risposte nel dibattito spesso molto ideologico e senza soluzioni concrete tra i continui duelli soprattutto sul variegato fronte del centrosinistra che occupa larga parte della scena tra le forze di governo e quelle di opposizione. Il Pd apre la questione, allargandola dal contesto cementiero al resto del quadro socio-economico, con la richiesta di un consiglio comunale aperto e, sulla scia di un'analoga iniziativa della Lega, di un tavolo istituzionale che coinvolga partiti, movimenti, sindacati e realtà sociali.

In questa direzione si muovono anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil nel confronto durissimo sulle prospettive economico-occupazionali riferite soprattutto alle cementerie che danno lavoro a duemila persone tra occupati diretti e l'indotto. «Gubbio vive profonde difficoltà - spiegano la segretaria guidata da Massimiliano Grilli e il gruppo consiliare con Marco Cardile, Giovanni Manca e Giorgia Vergari - che i cittadini conoscono bene, aggravate dai timori di un ulteriore peggioramento della situazione. Il Pd s'impegna per una città solidale e unita che sappia mettere insieme tutte le forze sociali e imprenditoriali, senza scontri ideologici che producono solo macerie. Crediamo fermamente in una città che valorizzi le proprie vocazioni, mettendo al centro i propri talenti e ogni risorsa. Basta strumentali contrapposizioni al solo fine di racimolare qualche voto in più, mentre i giovani fuggono». Si consuma lo scontro sull'ambiente, puntando l'incide sull'Ecodistretto che ha dato «scarsi risultati sul fronte del lavoro e dell'ambiente. Proponiamo di abbandonare i megafoni e l'inutile Ecodistretto per aprire una nuova fase di costruttivo confronto con aziende, sindacati, università nelle sedi istituzionali, per promuovere un progetto di sviluppo e di riconversione ecologica del settore del cemento, candidando Gubbio a sede di un progetto di ricerca per costituire un nuovo distretto dei materiali da costrizione carbon free a zero emissioni».

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA