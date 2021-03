20 Marzo 2021

IL DIBATTITO

GUBBIO Un presidio di protesta contro le autorizzazioni per il Css e le attività di incenerimento e trattamento dei rifiuti richieste alla Regione, dopo che le cementerie Barbetti hanno depositato l'istanza seguendo lo stesso percorso di Colacem e Maio Tech Srl nell'ex stabilimento della Sirio Ecologica.

I comitati ambientalisti hanno organizzato la protesta oggi, alle ore 15, dalla zona industriale di Padule. «È necessario lasciarsi alle spalle un inverno di fumi - scrivono i comitati in una nota - perché il 21 marzo è primavera. Gubbio è storia, tradizione, folclore, artigianato, turismo e tanto altro, l'immondizia non è la sua identità». Scontro totale da parte dei comitati, sostenuti da alcuni politici, che fanno riferimento alla richiesta inoltrata martedì scorso da Barbetti, dopo che lo aveva fatto Colacem perché l'istruttoria tecnico-burocratico è stata seguita dagli stessi tecnici consulenti: «Purtroppo si è sbagliato chi ha pensato che le cementerie Barbetti per un sussulto di orgoglio, appartenenza e amore per il territorio e la comunità avrebbero rinunciato all'utilizzo di Css». Per i comitati con il Css «si brucia la possibilità di nuove opportunità di lavoro in nome di un passato che non tiene conto delle nuove generazioni».

Per i comitati la prospettiva sta nell'ecodistretto, il progetto Rifiuti Zero e l'economia circolare, mentre fanno da contraltare gli interventi di esperti come Giovanni Ciceri che dal sito di Federbeton di Confindustria spiega l'utilità e i risvolti positivi legati al Css.

Massimo Boccucci

