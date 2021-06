Domenica 27 Giugno 2021, 05:03

L'IDEA

GUBBIO Un ponte tibetano tra l'acquedotto medievale sul monte Ingino e l'eremo di Sant'Ambrogio, sul versante est del monte Foce, in mezzo alla Gola del Bottaccione. C'è anche un nome: Futuro... ponte dei Matti. L'idea è un condensato di suggestioni nel progetto ambizioso venuto in mente al quarantasettenne muratore eugubino Filippo Urbani e messo a punto come sfida coraggiosa dal fratello, l'ingegnere Raffaele Urbani, 46 anni, insieme al coetaneo geometra Francesco Bazzucchi. L'obiettivo è valorizzare questo angolo di paradiso tra le rocce per potenziarlo come polo turistico di attrazione, con la volontà di coinvolgere istituzioni e privati, guardando con interesse anche alle risorse economiche europee del Recovery Fund per la ripresa dopo la pandemia. Il ponte tibetano è una struttura di collegamento costituita da tre funi poste a triangolo intrecciate, due parallele da afferrare nelle mani e una più bassa per i piedi. Viene visto come un collegamento speciale tra l'Ingino simbolo ubaldiano e il Foce con i primi insediamenti degli antichi umbri per la grotta di Sant'Agnese e soprattutto l'impronta del monastero di Sant'Ambrogio ricostruito nel 1331, anno in cui il vescovo eugubino Pietro Gabrielli lo eresse a priorato accogliendovi gli eremiti che vivevano nelle città vicine, privi di regole fino a quando nel 1342 venne eretta la chiesa portando la Regola di Sant'Agostino. Il progetto lo prevede lungo circa 200 metri, con lo sviluppo in altezza fino a un'ottantina di metri nella parte centrale.

«È pensato come un ponte pedonale transitabile - spiega l'ingegnere Urbani -, per un'operazione economica da circa 600mila euro. L'abbiamo presentato all'assessore Gabriele Damiani condividendo l'idea con Bernardetta Radicchi, vicepresidente dell'associazione costruttori edili Ance Umbria. Le difficoltà maggiori si legano ai pareri, soprattutto la Soprintendenza, ma credo che sia fattibile. In fondo Gubbio non è una nuova a queste imprese, guardando all'Albero di Natale più grande del mondo. Nel progetto mi sono ispirato all'ultimo del genere fatto in Basilicata, peraltro realizzato da una ditta umbra». Il riferimento è al Ponte alla Luna, a Sasso di Castalda nel potentino, con una campata unica di 300 metri sospesa nel vuoto a 120 metri. Il più lungo del mondo con 468 metri (35 metri d'altezza) si trova a Cesana-Claviere nel torinese, lungo le Gole di San Gervasio. A Tartano, in provincia di Sondrio, è stato inaugurato nel 2018 il Ponte nel Cielo, che è il più alto d'Europa (140 metri per 234 metri di lunghezza) e collega i due versanti della Val Tartano, composto da 700 assi di legno di larice.

Massimo Boccucci