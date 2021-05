17 Maggio 2021

GUBBIO Non dà tregua il terremoto, con lo sciame sismico che sta provocando soltanto spavento senza alcun danno particolare se non qualche lieve lesione a livello di tetti e intonaci in una situazione definita sotto controllo da esperti e rappresentanti istituzionali. Almeno otto scosse sono state avvertite nella tarda serata di sabato, la maggiore alle ore 23.27 di magnitudo 2.8 a una profondità di 9,4 chilometri con epicentro sempre nella zona di monte Foce, seguita da una di 2.0 alle 23.30. Ce ne sono state altre di magnitudo tra 1.1 e 2.3 (alle 23.34), fino ad andare oltre la mezzanotte. Si tratta della stessa zona dove venerdì scorso alle 22.22 è partita la prima scossa di magnitudo 2.8, con le scosse l'indomani che hanno visto alle 9.36 toccare 3.9 come picco più alto di magnitudo. Vigilano in costante coordinamento Comune, Regione, Protezione civile e vigili del fuoco per monitorare il territorio.

La domenica è sta assorbita soprattutto dalla devozione nel giorno della festa del patrono, morto il 16 maggio 1160 e onorato con il solenne pontificale al mattino in cattedrale. Alla celebrazione, presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini, hanno partecipato i sindaci del territorio diocesano accanto a Filippo Mario Stirati. «Pur orfani, ancora una volta, della manifestazione più partecipata e popolare della meravigliosa festa dei Ceri - ha detto il presule -, rendiamo uniti e solidali l'omaggio devoto del popolo eugubino e di tutta la Chiesa diocesana al pastore beato, protettore di questa terra, concittadino e padre. Ci stringiamo con fiducia alla testimonianza di fede di Ubaldo in questi giorni mesti, preoccupati e dolorosi per l'intera nostra comunità». Ricordando l'impronta del santo, la cui statua domina dal colonnato del Bernini in Vaticano tra i padri della Chiesa, ha sottolineato come «la sua presenza e fermezza ha evitato il peggio, ha rincuorato gli animi intimoriti dei suoi figli, ha ricondotto alla pace ciò che invocava violenza. Gli uomini di fede e speranza come lui vivono d'amore e agiscono per amore. Ma chi dice oggi le parole di Ubaldo in questa sua terra? Chi prosegue la paterna cura? Chi lotta come lui ogni giorno? Chi se non noi, eredi indegni della sua santità. E chi se non proprio lui può insegnare la via?». Le note dell'inno ubaldiano O lume della Fede sono risuonate nella Festa dei Ceri senza Ceri. Il cappellano don Mirko Orsini, a conclusione del triduo nella chiesetta di San Francesco della Pace detta dei Muratori, ha rivolto un messaggio forte al popolo ceraiolo: «Sant'Ubaldo ci sprona a cercare la luce vera, la vista del cuore e della fede. Ci aiuti ad allontanarci dal male e dal peccato, che è qualcosa di concreto che divide le persone. Arrivismo e protagonismo minano l'unità di una comunità. Sant'Ubaldo benedica i ceraioli che possano mantenere integra la festa».

