Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

GUBBIO Ci sono più scenari per la festa dei Ceri che tornerà il 15 maggio 2022 dopo due edizioni annullate. È stato presentato ieri mattina il piano di sicurezza predisposto dal Tavolo ceraiolo, con il consulente Matteo Costantini che ha prefigurato cinque soluzioni, dalla zona bianca al lockdown, fino a prevedere numeri ristretti nei coinvolgimenti e negli accessi a seconda dell'incidenza della pandemia.

Il sistema organizzativo ruota attorno alla corsa dei Ceri equiparata alla staffetta nell'atletica. Il piano lascia intendere che la festa si potesse fare anche quest'anno, a maggio o settembre, pur non essendone stati rivelati tutti i particolari. Il sindaco Filippo Mario Stirati incontrerà il prefetto di Perugia, Armando Gradone, il 3 gennaio per discutere del documento già protocollato e consegnato, mentre dopo l'Epifania è atteso a Gubbio il neo questore Giuseppe Bellassai. «Nel piano ci sono ipotesi, proiezioni e scenari - ha spiegato il sindaco - che vanno dalla prospettiva più pessimistica a quella più rosea. Serve un grande senso di responsabilità, attenzione e cautela». Secondo l'ingegner Costantini «il passo fondamentale con la prefettura sarà far capire la nostra metodologia di approccio alla festa. In base alle normative in vigore nel maggio 2022 vedremo il dettaglio dei contenuti, ora a noi serve dal prefetto un riscontro sulla forma. Non ci saranno stravolgimenti, al massimo si ricorrerà alle mascherine e al green pass».

A proposito di sicurezza, è di ieri la notizia dell'ordinanza del sindaco per lo smontaggio e la rimozione della gru del cantiere della ditta Gold in via Leonardo da Vinci. Il provvedimento arriva dopo una serie di ordinanze emesse nel tempo (2018, 2019, 2021) nelle quali è stato chiesto di eliminare ogni pericolo e il ristagno delle acque. La vicenda di Torino con il crollo della gru, in aggiunta a proteste e polemiche, ha indotto Stirati a intervenire.

Massimo Boccucci

