Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

GLI INTERVENTI

GUBBIO Soldi e lavori in arrivo nella periferia eugubina. Stanziati e pianificati interventi nella zona di Zappacenere a est sopraffatta da buche e avvallamenti lungo la fitta rete di strade interne. Sono previsti risanamenti viari per 50mila euro su un progetto generale di 120mila che servono per sistemare tutto il comparto. A Zappacenere resta in sospeso il ponte pedonale di legno che è stato chiuso per inagibilità. L'assessore ai Lavori Pubblici, Valerio Piergentili, ha dato mandato agli uffici tecnici di attendere il preventivo per poi procedere, con al momento due ipotesi sul tavolo: sistemazione con un investimento prospettato di circa 30mila euro, oppure un rifacimento complessivo che richiederebbe però almeno 50mila euro. Si va verso la prima soluzione anche se i tempi si allungano a causa pure dell'oscillazione continua del prezzo del ferro che complica la programmazione degli interventi richiedendo l'adeguamento del tariffario regionale.

Lavori sono attesi anche al canale della frazione di Raggio, nei pressi della stazione idrica di pompaggio dove il sopraelevato tratto di strada della Pian d'Assino ha di fatto ostruito quel canale. Una parte del canale viene gestito da Umbra Acque, che ha provveduto all'opera di ripulitura, mentre si attende l'intervento del Comune nei successivi 500 metri proprio sotto la strada. Sono stati stanziati 15mila euro ed è in fase di ultimazione il progetto per poi procedere alla gara d'appalto. Piergentili si è impegnato a definire tutti questi passaggi tecnico-burocratici entro novembre. Novità, infine, per l'area di Vignoli, tra le frazioni di Spada e Torre dei Calzolari, dopo che la Regione ha destinato 520mila euro per realizzare gli interventi necessari a risolvere le criticità che da anni il Comune ha segnalato dopo gli eventi alluvionali del 2012 e 2013. «Si profila una soluzione - dice il sindaco Filippo Mario Stirati - che verrà ora portata all'attenzione del consiglio comunale».

Massimo Boccucci