12 Marzo 2021

SCUOLE

GUBBIO Studenti in prima linea che anche da remoto raccolgono successi e seguono progetti aperti al mondo. Al polo liceale Giuseppe Mazzatinti vittoria di un contest giornalistico di Rcs e Gazzetta dello Sport legato alla terza tappa della Tirreno-Adriatico 2021 oggi da Monticiano a Gualdo Tadino. Protagonisti i giovani del quarto Scientifico Sportivo con Andrea Carlucci portabandiera. Partendo da un testo spunto, gli studenti sono stati impegnati nella stesura di una storytelling incentrata sul rapporto con il ciclismo. Originalità e creatività alla base della narrazione nel calare l'evento anche nel contesto storico, artistico e culturale gualdese che farà da sfondo alla tappa umbra. Soddisfazione è stata espressa da Maria Marinangeli, dirigente dell'istituto eugubino. Gli studenti del polo tecnico Cassata-Gattapone guidato da David Nadery si sono fortemente impegnati nel progetto europeo K2 Dealing with stereotypes in education che ha offerto spunti di riflessione sui pregiudizi, tematica affrontata nel partenariato europeo Erasmus plus con la partecipazione di Bulgaria, Germania, Polonia e Turchia. L'incontro internazionale conclusivo si è svolto in modalità virtuale, dopo che le attività si sono articolate dal settembre 2018 con l'analisi del concetto di stereotipo e di quanto possa originare comportamenti aggressivi e discriminatori molto diffusi. Sono stati elaborati video, poesie e canzoni: il prodotto finale è stato un manifesto. Ogni scuola realizzerà delle azioni concrete per sensibilizzare una nutrita schiera di giovani.

Massimo Boccucci