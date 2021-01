GUBBIO È stata indetta dal Comune la procedura per l'affidamento in partenariato pubblico-privato della concessione per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione, comprese la fornitura di energia elettrica e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, con la conversione a led di tutti i centri luminosi. Valore dell'operazione stimato in quasi 9 milioni di euro, per 18 anni, con canone annuale. La procedura di gara è gestita dalla Provincia di Perugia con chiusura dell'iter prevista il 15 febbraio. Per alcune zone del centro storico sono in arrivo interventi volti al miglioramento della qualità dell'illuminazione per valorizzare il patrimonio. Nel dettaglio, il nuovo impianto di illuminazione verrà esteso a piazza Grande (illuminando così palazzo dei Consoli, palazzo Pretorio e palazzo Ranghiasci), piazza Giordano Bruno, piazza Bosone, piazza della chiesa di Sant'Agostino, parte di piazza San Pietro, le facciate del duomo e del palazzo Ducale. «Si concretizza finalmente - spiega il sindaco Filippo Mario Stirati - un progetto davvero importante che può rappresentare per la città un salto di qualità».

Massimo Boccucci

