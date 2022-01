Domenica 16 Gennaio 2022, 05:03

I DATI

GUBBIO Furti nelle abitazioni in calo nel 2021 del 34 per cento rispetto al 2020. Il dato è stato ufficializzato dalla Compagnia Carabinieri di Gubbio, guidata dal capitano Fabio Del Sette, che informa di aver intensificato nell'ultima settimana i controlli sul territorio con attività mirate alla prevenzione dei reati predatori e in particolare al contrasto dei furti nelle case. Sono stati attivati specifici posti di controllo, programmati in orario strategico, all'ingresso della città e delle frazioni maggiormente interessate dai ripetuti episodi. Le segnalazioni sui furti e sui tentativi sono continue, con i soggetti colpiti che rivelano spesso come vi sia la tendenza a non sporgere denuncia. Non è un problema di scarsa fiducia nelle forze dell'ordine, quanto invece degli aspetti burocratici che s'innescano tra sopralluoghi e incartamenti. È questo a scoraggiare le famiglie che finiscono nel mirino dei soliti ignoti ad attivarsi per le denunce, che restano comunque l'unico modo per alzare l'attenzione e sostenere l'esigenza di organici più adeguati sia per i carabinieri che per i vigili urbani.

Nel corso dell'ultima attività settimanale dei carabinieri, che ha visto impegnato anche il personale dell'attività investigativa in abiti civili dell'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, sono stati controllati 62 veicoli e identificate 118 persone, di cui quattro segnalate in atteggiamento sospetto dai cittadini al 112 e sul conto delle quali sono stati svolti accertamenti approfonditi. I carabinieri evidenziano anche che continua la quotidiana attività di verifica del rispetto della normativa sul Covid sia da parte degli esercizi pubblici (56 controllati) e sia degli utenti per quanto attiene l'obbligo di uso della mascherina e del green pass, che non ha fatto emergere irregolarità.

Sul fronte sicurezza e rispetto norme anti-Covid si sono registrate nelle ultime ore le attività di controllo straordinario del territorio disposte dal questore di Perugia, Giuseppe Ballassai, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità, con particolare riferimento a quelli di microcriminalità. I controlli coordinati dalla Questura di Perugia vedono impegnati anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Massimo Boccucci

