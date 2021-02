LA VICENDA

GUBBIO Non risulta agli uffici del Comune alcuna richiesta per attività economica pubblica presso i campi di padel, beach volley e beach tennis attivi dal giugno scorso in un'area agricola pertinenza di un'abitazione privata, in via dei Prati nella frazione di San Marco, e gestiti come circolo affiliato con la formula del tesseramento. Lo ha constatato il sindaco Filippo Mario Stirati che ha coinvolto gli uffici comunali per fare il punto della situazione dopo l'istanza di ampliamento presentata da Suprema Sport Gubbio, che ha chiesto di poter attivare altri quattro campi di padel, uno di padelball, piscina e ristorante accanto all'attuale impianto. Attualmente si è in presenza di un'autorizzazione prevista esclusivamente a livello urbanistico.

Si tratta di un insediamento avviato attraverso il Suape (Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia), con la richiesta mediante lo stesso strumento di una variante al Piano regolatore generale su cui hanno discrezionalità l'amministrazione e il consiglio comunale. Sulla vicenda potrebbe esserci l'interessamento della Procura della Repubblica di Perugia e della Guardia di Finanza per chiarire come stanno esattamente le cose. Ieri pomeriggio si è occupata della vicenda la seconda commissione consiliare (urbanistica), presieduta da Francesco Zaccagni (Socialisti Civici Popolari) e composta dal sindaco Stirati, Michele Fiorucci (LeD), Mattia Martinelli (Scelgo Gubbio), Riccardo Biancarelli (Democratici per Gubbio) e Giovanni Manca (Gruppo Misto) della maggioranza, Stefano Pascolini (Lega), Mauro Salciarini (Movimento 5 Stelle) e Orfeo Goracci (Gubbio Rinasce) per la minoranza. Stirati ha delegato il vicesindaco Alessia Tasso per la relazione sulla proposta di deliberazione numero 16 del 29 gennaio 2021 degli uffici tecnici per la variante al Prg numero 1422/2020. C'è stato quindi un confronto tra i collegati in videoconferenza. E' emersa la volontà, dopo il vertice della maggioranza tenutosi lunedì scorso, di approfondire la pratica con questo primo passaggio da ritenersi interlocutorio. La coalizione di Stirati appare orientata a far passare la variante, accogliendo il progetto e l'operazione che prevede ricadute economiche per il Comune con somme rese disponibili dagli imprenditori di Suprema Sport Gubbio per realizzare opere pubbliche nella zona di San Marco, oltre a prospettare posti di lavoro. Stanno cambiando idea alcuni esponenti della maggioranza che all'inizio avevano mostrato un forte scetticismo, legato anche al fatto che c'è un Prg con aree classificate edificabili dove poter eventualmente prevedere insediamenti senza adottare altre varianti a discrezione degli organi politico-istituzionali. Tanto più che la Giunta Stirati ha ridotto negli anni i volumi di edificabilità che adesso sembra voler gestire ripristinandone di nuovi a seconda dei casi, con riferimento per esempio anche alla situazione di questo impianto di padel attivo fin da giugno 2020, ricordando la visita sul posto del sindaco Stirati con l'amministrazione comunale per visionarlo.

