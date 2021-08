Lunedì 23 Agosto 2021, 05:00

LAVORO

GUBBIO Come fare a tramandare arti e mestieri? L'artigianato cerca di attrarre chi vuole mettersi in gioco, specie in tempi di crisi, per imparare e soprattutto lavorare. Tutto può servire, naturalmente i social con le nuove forme di arruolamento. Anche chi viene da lontano e preserva fortemente la tradizione, si adegua ai sistemi comunicativi più moderni, come la storica attività Grilli marmi a Madonna del Ponte. Annuncio chiarissimo: «Ricerchiamo tirocinante addetto al marmo. Si richiede buona manualità e attitudine al lavoro. Per contattarci invia una e-mail a info@grillimarmi.it con allegato il curriculum». Di solito si fa con i commessi nei negozi, camerieri e baristi, oltre al classico cartello esposto sull'attività.

Ora anche i settori dell'artigianato e le realtà storiche si adeguano. Prendete la bottega Grilli, avviata nel 1935 quando Enzo Grilli, scalpellino appena undicenne, ne è diventato subito il padrone. Ha lasciato l'impronta da giovanissimo percorrendo una lunga strada, dopo aver imparato in fretta per occuparsi ben presto dell'ampliazione del cimitero monumentale della città. Gli anni terribili della guerra l'hanno costretto a trasferirsi a Narni, dove realizzò tra l'altro la statua di un'ape, che fa bella mostra nella caserma dei Carabinieri di Terni. Nel dopoguerra collaborò a costruire il Mausoleo dei Quaranta Martiri e a ristrutturare dell'altare maggiore della basilica eugubina di Sant'Ubaldo. La passione per l'arte della pietra l'ha trasmessa al figlio Luca che ha iniziato ad affiancarlo negli anni Ottanta assumendo poi le redini nel 93. I due insieme hanno realizzato la riproduzione fedele dello Studiolo di Federico da Montefeltro, fino al restauro del palazzo dei Consoli, la fontana del Bargello, palazzo Ducale, poi Luca ha proseguito realizzando l'altare nella chiesa della Vittorina, fino al nuovo altare della Porziuncola e l'emiciclo teatro della pace a Santa Maria degli Angeli.

C'è passione e arte, espresse anche nella scultura di una rosa con reliquiario nell'altare dedicato a San Giorgio nella chiesa di Santa Maria dei Servi in corso Garibaldi. Ora Luca Grilli, Secondo Capitano dei Ceri nel 2014, guarda avanti e cerca rinforzi.

Massimo Boccucci