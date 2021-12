Domenica 19 Dicembre 2021, 05:02

FORMAZIONE

GUBBIO È partita ufficialmente la scuola di specializzazione in beni storico-artistici dell'Università di Perugia, che ha inaugurato le attività in presenza nella nuova sede attivata nei ristrutturati spazi del monumentale complesso di San Benedetto. Per aprire il percorso è stata organizzata una giornata di studio dedicata al grande pittore eugubino Ottaviano Nelli. Promossa insieme al Comune, pensata con Andrea De Marchi e Maria Rita Silvestrelli che sono i due curatori della mostra in corso fino al 9 gennaio nelle sale di palazzo Ducale e nel museo civico del palazzo dei Consoli in piazza Grande, la giornata è stata aperta dal sindaco Filippo Mario Stirati e della direttrice della scuola, Cristina Galassi, con il coinvolgimento nella prima sessione, moderata da Andrea De Marchi, di Alberto Luongo con una serie di interventi di approfondimento culminati con la sessione moderata da Maria Rita Silvestrelli e la discussione del catalogo della mostra da parte degli specializzandi, coordinati da Alessandra Migliorati, Fabio Marcelli e Mirko Santanicchia. I seminari sono una parte importante del percorso nella scuola, come quello su Ottaviano Nelli che, secondo quanto sottolineato dalla direttrice Galassi, ha visto gli allievi coinvolti «in un progetto di collaborazione tra il mondo dell'alta formazione, quello dello studio e della ricerca e della conservazione e valorizzazione del patrimonio».

Massimo Boccucci