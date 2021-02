IL CASO

GUBBIO È ormai fuori controllo la situazione del parcheggio multipiano di San Pietro, che versa in condizioni sempre più critiche e alimenta le preoccupazioni anche su possibili cedimenti per le continue infiltrazioni d'acqua. L'opera pubblica di via di Fonte Avellana, avviata come operazione dal Comune nel 2007 e diventata economicamente negli anni un pozzo senza fine, mostra un degrado imperante e crescente. Sui social stanno trovando spazio anche nelle ultime ore delle foto che testimoniano cosa accade puntualmente quando piove. Il parcheggio del livello inferiore aperto al pubblico si presenta come una vera e propria palude nella struttura lasciata globalmente nel più completo abbandono. L'acqua ristagna e le pareti sono solcate dalla muffa con tratti di ruggine che evidenziano il degrado. L'impatto visivo a questo punto è deplorevole all'esterno e anche all'interno. L'operazione denominata Puc1, con finanziamenti regionali, si è rivelata fin dall'inizio un fallimento economico, urbanistico e strutturale con il solo timore da parte dei politici amministratori di turno di non incorrere nei controlli della magistratura ordinaria e della Corte dei Conti per l'evidente sperpero di denaro pubblico.

Il sindaco Filippo Mario Stirati ha assicurato che si procederà al completamento senza specificare modalità e tempistiche. L'iter è guidato dal dirigente comunale Luigi Casagrande e c'è a monte un problema di reperimento di altre risorse economiche pubbliche e private con la vendita dei box auto.

