Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

LA SCELTA

GUBBIO Dopo il Capodanno tra violenza e atti vandalici arrivano i provvedimenti del Comune. Il sindaco Filippo Mario Stirati annuncia la modifica del Regolamento di polizia urbana al fine di introdurre il Daspo, chiesto peraltro nelle ore seguenti la lite con aggressione tra due giovani, dal gruppo consiliare della Lega con Michele Carlini e Sabina Venturi, e da Angelo Baldinelli del Gruppo Misto. Nel frattempo, visti i tempi tecnici necessari per modificare il regolamento, il sindaco ha firmato un'ordinanza «al fine di contrastare ogni condotta che possa dare adito a situazioni lesive della sicurezza e vivibilità urbana». L'ordinanza vieta a chiunque l'utilizzo improprio di piazza San Giovanni, compresi i bagni pubblici e i sottopassaggi di collegamento con piazza Quaranta Martiri e Via della Repubblica; dei parcheggi interrati di San Pietro e di San Benedetto; di corso Garibaldi nell'area antistante e prospiciente il civico 57 e via Cavour nell'area attorno al civico 24. Per utilizzo improprio si intende l'occupazione di tali spazi per bivaccare, sdraiarsi e stazionare arrecando disturbo o comunque ostacolando il passaggio dei pedoni o dei veicoli, o limitando la fruizione degli spazi ad altre persone con comportamenti indecorosi, rumorosi e molesti. Restano consentite in queste aree, nei limiti stabiliti dalla normativa di contrasto al Covid, le attività di somministrazione oggetto di concessione per occupazione di suolo pubblico rilasciate dal Comune. «Ho seguito le vicende di San Silvestro - ha detto Stirati - che ritengo davvero gravi. È legittimo l'allarme, perciò occorrono interventi delle forze dell'ordine. Sono in corso le indagini che procedono celermente anche grazie alle immagini dei privati e dell'impianto di videosorveglianza».

Massimo Boccucci

