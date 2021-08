Lunedì 2 Agosto 2021, 05:00

URBANISTICA

GUBBIO Aree declassificate, anche perché mai realmente usate rispetto a quanto potenzialmente previsto dal piano regolatore generale del 2007, con la diminuzione del consumo di suolo a fronte di procedimenti pensati per favorire il riutilizzo del patrimonio esistente e l'accesso ai bonus per le ristrutturazioni edilizie. Questo, insieme alla semplificazione tecnico-burocratica, costituisce la filosofia che ispira la variante al piano operativo del Prg, approvata dal consiglio comunale a larga maggioranza con l'astensione di Marzio Presciutti Cinti e il voto contrario di Orfeo Goracci che vede smontare pezzo per pezzo in alcuni cardini il suo strumento urbanistico accusato nel dibattito politico di essere perlopiù a beneficio di singoli.

«L'adozione di questa variante - spiega Alessia Tasso, vicesindaco con deleghe all'urbanistica e all'ambiente - segue l'importante progetto di variante alla parte strutturale con cambiamenti sostanziali. Da tempo abbiamo intrapreso la strada della qualificazione dell'esistente a fronte della diminuzione della cementificazione della città, con un forte impulso arrivato anche da parte dei cittadini che con moltissime istanze hanno partecipato al procedimento». Altro punto primario viene considerato lo snellimento dei procedimenti attraverso l'eliminazione del disegno interno alle schede norma e il mantenimento della collocazione delle aree da cedere per perequazione solo laddove esiste un interesse oggettivo e reale da parte del pubblico. «Il piano - sottolinea il vicesindaco - è stato inoltre integrato con il disegno del tracciato della rete sentieristica di interesse regionale e con il piano di protezione civile. Il largo sostegno alla proposta, manifestato anche dalle minoranze, è da ritenersi come riconoscimento all'amministrazione di un buon lavoro».

Massimo Boccucci