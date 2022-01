Sabato 8 Gennaio 2022, 05:01

L'ULTIMO SALUTO

GUBBIO Aveva deciso di stare con la moglie accanto al figlio Andrea, che si è stabilito a Gubbio nel far parte della troupe della fiction Don Matteo, e qui riposerà il popolare regista Mariano Laurenti (foto), che si è spento a 92 anni. Regista cinematografico di successo e sceneggiatore, lega il suo nome a pellicole che hanno la storia della commedia all'italiana dopo gli esordi come aiuto regista negli anni 50 affiancando Mauro Bolognini, Mario Mattoli, Camillo Mastrocinque, Dino Risi e Steno. Ha incrociato Totò, Lino Banfi, Edwige Fenech, Gloria Guida, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani e Nino D'Angelo, fino a dirigere il primo film di Laura Chiatti.

A Gubbio aveva ambientato Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda con la Fenech e Pippo Franco, nel 1972 vietato ai minori di 18 anni, costato 90 milioni di lire per poi incassarne 640 al botteghino. Nel 2016 il Comune gli dedicò al centro servizi Santo Spirito l'evento nel decennale della sua presenza a Gubbio La città incontra Mariano Laurenti - Omaggio al regista che ha divertito intere generazioni con i film della cosiddetta commedia sexy all'italiana, per iniziativa del sindaco Filippo Mario Stirati, con ospite Banfi. Oggi i funerali, alle ore 11, nella chiesa di San Secondo.

Ieri pomeriggio l'ultimo saluto al dottor Roberto Grandis, che malato da tempo se n'è andato a 78 anni. Psicologo e formatore, era stato candidato a sindaco nel 1993. Il sindaco, presente alle esequie a Branca con il Gonfalone della città, ne ha ricordato lo spesso umano e professionale.

Massimo Boccucci