Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

SICUREZZA

GUBBIO Tavoli istituzionali e ordinanze non fermano le scorribande notturne nel centro storico che continuano a lasciare il segno, soprattutto nei fine settimana. L'ultimo bollettino registra vomito e urina nei vicoli di corso Garibaldi, bicchieri infranti in via Ansidei, vomito ripulito da un residente in via Ubaldini in assenza di un servizio pubblico di pulizia e disinfezione, fino alla circolazione della droga. Segnalazioni allarmanti per il vomito sugli scalini di accesso alla chiesina di San Francesco della Pace detta dei Muratori in via Savelli della Porta, i tergicristalli delle auto danneggiati in via Baldassini, l'urina in via Ubaldini e i tavoli divelti in piazza Grande. Completano il quadro gli schiamazzi notturni con i cori di giovani che hanno alzato il gomito e intonano strofe contro lo Stato e le forze dell'ordine.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Gubbio, guidata dal capitano Fabio Del Sette, hanno portato a trovare tre giovani, segnalati dai militari dell'Aliquota Radiomobile al prefetto di Perugia, trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. In particolare, nella serata di venerdì sono stati controllati alcuni ragazzi che stazionavano in un parco e uno di loro nascondeva in tasca una modica quantità di marijuana. In due distinti controlli sono stati sequestrati 5 grammi di cocaina a un trentaduenne gualdese appena giunto a Gubbio per trascorre la serata di sabato e 1,5 grammi di hashish a un ventunenne controllato domenica notte in sosta in un'area di servizio sulla strada statale Pian d'Assino. Fa rumore una segnalazione sui danni a uno dei lampioni che illuminano il loggiato di piazza Oderisi, nei pressi dell'associazione Maggio Eugubino. «Non crediamo che sia stato un tiro al bersaglio - scrive il Maggio Eugubino sul proprio sito - altrimenti anche gli altri lampioni sarebbe stati danneggiati. La manutenzione dell'illuminazione delle loggette era stata effettuata da ditte private e dalla nostra associazione su sollecitazione di alcuni cittadini». Vengono denunciati gli eccessi in altre zone del centro, che non risparmiano piazza Grande dove c'è una web cam che inquadra l'area.

Ufficializzata la nuova ordinanza del sindaco Filippo Mario Stirati per limitare le scorribande irrefrenabili nel week end di Halloween, da sabato al 2 novembre, confermando i provvedimenti restrittivi in vigore da settembre con la chiusura di locali, negozi e distributori automatici del centro dalle ore 2 alle 6 della mattino. Confermato, inoltre, il divieto di somministrare e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'aperto su area pubblica o privata ad uso pubblico nel cuore della notte.

Massimo Boccucci