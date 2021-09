Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

DEGRADO

GUBBIO Malcostume senza tregua, in un altro fine settimana di passione per il degrado che ha sopraffatto alcune zone del centro storico. Il risveglio, ieri mattina, ha riservato sorprese sgradite: orinatoi all'aperto con rigagnoli di urina nei vicoli più nascosti, tracce di escrementi, rifiuti ammassati e vasi dell'ornato pubblico rovesciati con la terra lasciata in mezzo alla via. Si susseguono gli atti vandalici e i comportamenti deplorevoli con il controllo insufficiente delle forze dell'ordine, che si ritrovano a gestire un territorio fin troppo vasto e con il personale ridotto all'osso, e l'assenza di telecamere che potrebbero considerarsi l'unico vero deterrente per cominciare ad applicare severi provvedimenti.

Le notte di sabato scorso ha visto oltrepassare ogni limite, si sono visti perfino gli escrementi partire dalle pareti di una casa accanto a un portone d'ingresso per finire a terra davanti a un cestino dei rifiuti colmo all'inverosimile. Episodi di questo genere aumentano considerevolmente nel fine settimana, senza interventi in una città a vocazione turistica con tanti visitatori che ne approfittano per girare. Con questi scenari si annuncia preoccupante la gestione dei prossimi giorni caratterizzati dal Festival del Medioevo, in programma da mercoledì a domenica prossima. Alcuni residenti si sono rivolti direttamente ai carabinieri per chiedere un rafforzamento dei controlli, trovando la disponibilità anche a sollecitare la Polizia Locale di intensificare la vigilanza andando oltre l'orario delle due di notte. Il comandante della Compagnia Carabinieri di Gubbio, capitano Fabio Del Sette, ha più volte espresso al sindaco Filippo Mario Stirati il rischio di esasperazione dei residenti che continuano a chiedere azioni concrete e che stanno pensando di costituire un comitato. Gli abitanti sono in contatto con associazioni di tutela sul territorio nazionale e ritengono che si debbano adottate a Gubbio misure stringenti in vigore in altre realtà dove si frenano gli eccessi.

Massimo Boccucci