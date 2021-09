Sabato 4 Settembre 2021, 05:02

IL PROBLEMA

GUBBIO Si sono perse le tracce dell'investimento imprenditoriale prospettato nella zona di Torraccia, dove c'è il vivaio regionale Umbraflor Srl lasciato ormai da tempo a se stesso. C'era la prospettiva di un insediamento della Monacelli Italy come iniziativa di Giorgio Monacelli, Ceo e fondatore di un'impresa nel settore della cosmetica, salute e bellezza dopo essere stato per molti anni consulente in quest'ambito a livello nazionale e internazionale. Il Comune si era impegnato a trovare una soluzione concreta con la Regione per favorire in ogni modo l'insediamento privato, oppure valutare in alternativa il rilancio nella strategie dell'azienda vivaistica regionale che ha anche i siti di Spoleto e Spello. Ma all'atto pratico, tutto è rimasto nei buoni propositi. Ora interviene la Lega, con il consigliere regionale Valerio Mancini e i consiglieri comunali eugubini Angelo Baldinelli, Michele Carini e Sabina Venturi che annunciano interrogazioni istituzionali. «Da oltre vent'anni - spiegano i leghisti - UmbraFlor Srl per volontà della Regione, con una partecipazione del Comune di Gubbio, ha gestito il vivaio forestale. Da oltre dieci anni è in progressivo declino nel silenzio e l'immobilismo del Comune, dopo aver rappresentato un riferimento importante per la produzione e la vendita di piante forestali fino a impiegare trenta dipendenti». Viene sottolineato il degrado in cui versa il vivaio, con la decadenza di tutte le attività collegate, mentre i quattro dipendenti non hanno garanzie sul proprio futuro lavorativo.

Massimo Boccucci

