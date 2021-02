LA POLITICA

GUBBIO Ripartono le lotte nel Pd. Riaccendono la miccia gli ex assessori Virna Venerucci e Raffaello Di Benedetto, l'ex segretaria del partito Sara Cardoni e il sindacalista Gianni Fiorucci che hanno organizzato incontri tematici finiti nel mirino dei reggenti Marco Cardile, Luca Naticchi e Francesco Filippetti. Gli appuntamenti sono stati promossi «per rispondere all'esigenza di affrontare - spiegano i quattro dirigenti - le questioni più importanti per la città e per il partito dopo troppi mesi di silenzio». Le iniziative si collocano nella corsa congressuale, con le correnti in azione per cercare il segretario che di solito viene scelto con una larga convergenza non seguita poi da linee strategiche condivise. I tre reggenti discutono le modalità: «Per regolarità, gli argomenti potranno essere proposti da qualunque iscritto per essere valutati, concordati sugli inviti e calendarizzati dai reggenti. Alla fine di ogni incontro si valuterà se produrre documenti riassuntivi. Altre iniziative sono attività private che non potranno produrre documenti a nome del Pd».

Fibrillazioni anche nella maggioranza di Stirati. Il Gruppo Misto, con Giovanni Manca e Giorgia Vergari, denuncia lo «stato di forte difficoltà economica che sta generando un'impennata della precarietà, il peggioramento dei dati occupazionali e l'aumento della povertà». Manca e Vergari spingono per «un'alleanza promossa dal Comune fra tutti i settori per non disperdere il patrimonio di imprese».

Massimo Boccucci

