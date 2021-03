19 Marzo 2021

IL QUADRO

GUBBIO Manovre in corso per la successione di Stirati, tra chi guarda già al 2024 e chi crede che il professore non resisterà chiudendo prima della scadenza naturale il secondo mandato per i malumori nella maggioranza (come le grane sul bilancio 2021) che ha cambiato i connotati passando da tre a cinque gruppi consiliari. Ci sono anche i riflessi del caso Css con il sindaco e i LeD contrari, mentre gli altri hanno aperto alle richieste di Barbetti, Colacem e Maio Tech Srl. Stirati nelle campagne elettorali del 2014 e 2019 ha sempre escluso l'incenerimento annunciando battaglie. Intanto circolano i primi nomi: il sessantenne consulente Leonardo Nafissi, del Pd e al contempo del movimento civico LeD dal quale è stato spinto alle ultime elezioni regionali, e il sessantacinquenne docente universitario Raniero Regni. Molte attenzioni erano rivolte verso due giovani della Giunta Stirati, il trentaquattrenne Valerio Piergentili (lavori pubblici, socio lavoratore alla cooperativa Asad) e soprattutto la trentunenne Alessia Tasso (vicesindaco con delega a urbanistica e ambiente), entrambi dei LeD. Proprio Tasso sembrava lanciata, ma ora viene indicata in pole per un altro ruolo: laureata in ingegneria edile-architettura, dopo le esperienze nei Comuni di Firenze e Corciano è entrata al Comune di Marsciano dove si occupa di urbanistica ed edilizia. Nei prossimi mesi è atteso il pensionamento di Luigi Casagrande, dirigente del settore lavori pubblici e per la successione ci sarebbe proprio il vicesindaco.

Massimo Boccucci

