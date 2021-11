Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

GUBBIO Interventi a chiamata per frenare gli eccessi notturni nel centro storico, come sta avvenendo in qualche caso con i pattugliamenti sollecitati soprattutto attraverso le segnalazione al telefono per provare a frenare i peggiori istinti e a fare da deterrente. Resta alta la tensione nel fine settimana per quanto accade nel cuore della notte tra risse, schiamazzi, cori alle ore più impensate, atti vandalici e gesti inconsulti lasciando ovunque molte tracce.

Sono dovute intervenire due pattuglie dei Carabinieri sabato notte in piazza San Giovanni, probabilmente avvertite che era in corso una rissa tra giovani italiani e stranieri in larga parte minorenni. La scena ha interessato una zona centrale della città presa spesso di mira dai giovani che tengono comportamenti scorretti, lasciando pressoché continuamente il segno per esempio nei bagni pubblici tra devastazioni e scritte di ogni genere. I carabinieri nell'occasione hanno identificato svariati giovani, che poi nel giro di una mezz'ora hanno praticamente svuotato la piazza dileguandosi per non creare altre tensioni o rischiare provvedimenti da parte delle forze dell'ordine. Lo scenario stavolta è stato caratterizzato anche dal primo clima natalizio, visto che proprio nello scorso week end si sono accese le luminarie aprendo ufficialmente le iniziative di Christmas Land tra luci e attrazioni. Le atmosfere però sembrano non bastare e ci sono ancora situazioni incontrollate, come la distesa di vaschette per asporto di cibo, lattine, bottiglie di plastica, patatine fritte e cannucce riversate impietosamente sul letto del torrente Camignano nella zona dei giardini di piazza Quaranta Martiri, oppure in alcuni vicoli e strade del centro e dell'immediata periferia. Tracce di vomito e rifiuti in vie e vicoli del centro continuano a dominare la scena tra denunce e proteste soprattutto dei residenti che chiedono a gran voce più controlli, telecamere e provvedimenti punitivi per porre fine a talune scene da far west.

Il tema delle telecamere è quello più dibattuto, aspettando l'attuazione del piano di potenziamento per monitorare giorno e notte i punti nevralgici dove gli eccessi prendono il sopravvento. Si attende il vademecum dei comportamenti corretti che è stato concordato in un recente incontro tra il sindaco Filippo Mario Stirati con i cittadini e gli operatori: rappresenterà un riferimento importante per indurre al rispetto delle regole del quieto vivere, lasciando il resto alla funzione dei controlli.

