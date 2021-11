Domenica 7 Novembre 2021, 05:02

IL PIANO

GUBBIO Un investimento di 450mila euro per una serie di interventi in centro e periferia. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del tratto stradale di via Devoto, nella zona di Sant'Agostino, dove sono stati spesi 30mila euro in un'area «che da tempo era sottoposta - dice l'assessore ai Lavori Pubblici, Valerio Piergentili - al transito pressante e da anni necessitava di un ripristino. Ora sono in programma diverse manutenzioni nella stessa area: verrà infatti riqualificata anche via del Risorgimento e nei prossimi mesi toccherà a via Mameli. Come ci eravamo impegnati a fare con l'approvazione dell'avanzo di bilancio 2020, stiamo procedendo anche con ulteriori interventi». Nella zona del Cavarello programmata l'asfaltatura di via Piave (lavori per 30mila euro), mentre si vuole procedere rapidamente alla sistemazione del manto stradale tra la rotatoria del cimitero centrale a quella di San Marco, un tratto degradato specie nell'ultimo anno a causa delle deviazioni del traffico per la chiusura da parte di Anas della variante della statale Pian d'Assino. Si procederà poi con l'asfaltatura del secondo stralcio di via Vito Schifani (40mila), la regimentazione delle acque piovane nell'incrocio tra via Masaccio e via del Ghirlandaio (30mila), la riqualificazione di via Allende e di via del Mausoleo (80mila) e a Zappacenere (40mila). In programma anche la manutenzione delle pavimentazioni del centro storico (50 mila), l'asfaltatura della zona industriale di Padule (30mila) e la sistemazione della frana di Corraduccio a Branca che per anni ha bloccato il traffico verso Fossato di Vico. «Ristabiliremo - spiega Piergentili - la viabilità in un tratto importante per tante piccole e medie aziende, con ricaduta per la ciclovia Umbertide-Fossato».

Massimo Boccucci