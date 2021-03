29 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







PIANETA SCUOLA

GUBBIO Progetti e iniziative nei due istituti superiori per stimolare ancor più gli studenti. Il polo tecnico Cassata-Gattapone, guidato da David Nadery, ha ottenuto l'accreditamento nell'Azione Chiave 1 settore Vet del nuovo programma europeo Erasmus Plus per il periodo 2021-2027.

È uno strumento fondamentale per poter realizzare scambi transnazionali e ottenere finanziamenti a supporto delle attività di mobilità per stage di formazione e lavoro all'estero nel corso dei sette anni.

La scuola nel 2019 aveva conseguito dall'Unione Europea la titolarità della Carta della Qualità della mobilità, prevista da Erasmus Plus e assegnata alle scuole dei Paesi membri che si distinguono per il livello di internazionalizzazione dell'offerta d'istruzione e l'alta qualità delle esperienze di mobilità all'estero di studenti e docenti.

Per ottenere l'accreditamento, il Cassata-Gattapone ha preparato un piano e ha aderito agli standard di qualità Erasmus.

Al polo liceale Giuseppe Mazzatinti, presieduto da Maria Marinangeli, esperienza speciale per cinque studenti della quarta classe sezione A dello Scientifico che hanno partecipato alla Maratona di Hackthon per la scuola, evento che coinvolge esperti di diversi settori dell'informatica, scegliendo la progettazione di una nuova scuola. Molto coinvolgente è stata, infine, venerdì scorso la videoconferenza rivolta agli studenti delle Scienze Umane e Scientifico-Sportivo con Federica Cacciamani, giovane ricercatrice eugubina docente di neuroscienze all'Università Sorbonne di Parigi, che ha frequentato il Mazzatinti.

Massimo Boccucci

