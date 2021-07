Lunedì 26 Luglio 2021, 05:00

IL CASO

GUBBIO Un giovane a terra, tutto solo e ignorato in pieno centro storico. Lasciato a se stesso in piazza Grande, davanti le ceramiche Biagioli. È accaduto sabato notte, poco prima dell'una. Addormentato, apparentemente esanime tanto da indurre qualcuno ad avvertire le forze dell'ordine senza muovere un dito se non mettersi a scattare qualche foto della scena più unica che rara in una città d'arte di provincia. La Polizia Locale è intervenuta verificando la situazione: si è trattato di un quindicenne che è stato soccorso successivamente dal 118 e ha successivamente fatto ritorno a casa affidato a un familiare maggiorenne. La scena del ragazzo riverso a terra ha fatto il giro dei social tra i commenti più disparati, con critiche verso i passanti che non sono intervenuti per sincerarsi della situazione e verso la mancata presenza di controlli anche con l'ausilio di impianti di videosorveglianza.

Nella stessa nottata di sabato segnalate due donne in difficoltà in via Campo di Marte di fronte la Porta di San Pietro, con una trentacinquenne dell'est europeo è caduta procurandosi escoriazioni per allontanarsi comunque volontariamente senza bisogno di cure. Controlli fino a notte fonda con l'etilometro alle porte della città con due ventitreenni trovati alla guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente.

Il dibattito sulla gestione e vivibilità del centro storico resta così oggetto di forti discussioni e diatribe tra chi chiede il pugno duro, invocando regole rigide da far rispettare, e chi come i commercianti e i giovani rimarca invece come l'acropoli debba comunque vivere e non essere concepita alla stregua di un museo a cielo aperto. Difficile trovare la mediazione, con il sindaco Filippo Mario Stirati che ha rivolto ripetuti appelli al senso di responsabilità invitando a tenere conto delle esigenze di tutti anche in relazione al periodo condizionato dalla pandemia. I pattugliamenti delle forze dell'ordine non sembrano essere sufficienti, mentre viene rilanciata da più parti la possibilità di fare un'opera importante di prevenzione attraverso un sistema di videosorveglianza che possa scoraggiare certe situazioni, inducendo chi frequenta il centro storico a tenere comportamenti corretti. C'è un progetto ad ampio raggio per dotare la città di telecamere destinate a monitorare le situazioni, ma la messa in opera va a rilento di fronte al susseguirsi di segnalazioni e denunce specialmente da parte dei residenti su atti vandalici e schiamazzi notturni.

Massimo Boccucci